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Массированный обстрел Киева 4 июля: количество жертв возросло до 2 человек

Суббота 05 июля 2025 11:09
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Массированный обстрел Киева 4 июля: количество жертв возросло до 2 человек Фото: количество жертв от обстрела Киева возросло до 2 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне совершили массированную атаку на Киев 4 июля с использованием ударных тронов и баллистических ракет. В результате обстрела количество жертв возросло до двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля. Сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", - отметил Кличко.

По словам мэра столицы, тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них - 539 ударных беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Сообщалось, что основной удар пришелся на Киев. В результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадали 26 человек. Среди них - 10-летний ребенок. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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