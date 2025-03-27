Масований обстріл Херсона вплинув на доставку посилок, - "Укрпошта"

"Укрпошта" обмежила доставку посилок до і з Херсона. Причиною став сьогоднішній масований обстріл міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Facebook.
"Сьогодні, через масований артилерійський обстріл Херсона, з метою збереження життя і здоров'я працівників та клієнтів, ми були змушені обмежити доставку посилок до Херсона та з Херсона", - написав він.
За словами гендиректора "Укрпошти", коли ситуація дозволить, компанія відновить надання послуг. Він припустив, що це може статися вже завтра вранці.
При цьому Смілянський підкреслив, що відділення "Укрпошти" в Херсоні працюють у звичайному режимі.
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупанти масовано обстріляли центральну частину Херсона. Було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених мирних жителів.
Під час обстрілу Росія пошкодила енергетичну інфраструктуру міста. Частина жителів залишилася без світла.
Президент України Володимир Зеленський на цьому тлі підкреслив, що він очікує реакцію США на порушення "енергетичного перемир'я" з боку Росії. Воно почалося тільки 25 березня.
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