Массированный обстрел Херсона повлиял на доставку посылок, - "Укрпочта"

"Сегодня, из-за массированного артиллерийского обстрела Херсона, с целью сохранения жизни и здоровья работников и клиентов, мы были вынуждены ограничить доставку посылок в Херсон и из Херсона", - написал он.

По словам гендиректора "Укрпочты", когда ситуация позволит, компания возобновит предоставление услуг. Он предположил, что это может произойти уже завтра утром.

При этом Смелянский подчеркнул что отделения "Укрпочты" в Херсоне работают в обычном режиме.