Массированный обстрел Херсона повлиял на доставку посылок, - "Укрпочта"

"Укрпочта" ограничила доставку посылок в и из Херсона. Причиной стал сегодняшний массированный обстрел города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.
"Сегодня, из-за массированного артиллерийского обстрела Херсона, с целью сохранения жизни и здоровья работников и клиентов, мы были вынуждены ограничить доставку посылок в Херсон и из Херсона", - написал он.
По словам гендиректора "Укрпочты", когда ситуация позволит, компания возобновит предоставление услуг. Он предположил, что это может произойти уже завтра утром.
При этом Смелянский подчеркнул что отделения "Укрпочты" в Херсоне работают в обычном режиме.
Напомним, сегодня, 27 марта, российские оккупанты массированно обстреляли центральную часть Херсона. Было известно о двух погибших и пяти раненых мирных жителях.
В ходе обстрела Россия повредила энергетическую инфраструктуру города. Часть жителей осталась без света.
Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне подчеркнул, что он ожидает реакцию США на нарушение "энергетического перемирия" со стороны России. Оно началось только 25 марта.
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