Масований обстріл Херсона вплинув на доставку посилок, - "Укрпошта"

"Укрпошта" обмежила доставку посилок до і з Херсона. Причиною став сьогоднішній масований обстріл міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Facebook .

"Сьогодні, через масований артилерійський обстріл Херсона, з метою збереження життя і здоров'я працівників та клієнтів, ми були змушені обмежити доставку посилок до Херсона та з Херсона", - написав він.

За словами гендиректора "Укрпошти", коли ситуація дозволить, компанія відновить надання послуг. Він припустив, що це може статися вже завтра вранці.

При цьому Смілянський підкреслив, що відділення "Укрпошти" в Херсоні працюють у звичайному режимі.