Массированный обстрел Херсона повлиял на доставку посылок, - "Укрпочта"

"Укрпочта" ограничила доставку посылок в и из Херсона. Причиной стал сегодняшний массированный обстрел города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook .

"Сегодня, из-за массированного артиллерийского обстрела Херсона, с целью сохранения жизни и здоровья работников и клиентов, мы были вынуждены ограничить доставку посылок в Херсон и из Херсона", - написал он.

По словам гендиректора "Укрпочты", когда ситуация позволит, компания возобновит предоставление услуг. Он предположил, что это может произойти уже завтра утром.

При этом Смелянский подчеркнул что отделения "Укрпочты" в Херсоне работают в обычном режиме.