Масований обстріл Донеччини: горіли багатоповерхівки, є постраждалі

Обстріли Донеччини

Нагадаємо, внаслідок останньої атаки пошкоджено чотири адмінбудівлі в Добропіллі. У Дружківці поранено двох людей, пошкоджено п’ятиповерхівку та церкву. В Костянтинівці постраждали 12 багатоповерхівок.

Раніше ми писали, що патрульні допомогли евакуюватися з прифронтової Костянтинівки парі літніх людей. Їх довелося визволяти зі зруйнованого будинку.

Нещодавно російські війська скинули на Костянтинівку авіабомбу ФАБ-250, внаслідок удару загинули п'ятеро людей.

За даними уряду, понад 200 тисяч людей потребують евакуації з небезпечних районів у Дніпропетровській та Донецькій областях.