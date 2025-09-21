ua en ru
У Костянтинівці поліцейські витягли з пошкодженого будинку літнє подружжя (відео)

Костянтинівка, Неділя 21 вересня 2025 12:39
У Костянтинівці поліцейські витягли з пошкодженого будинку літнє подружжя (відео) Фото: у Костянтинівці поліцейські витягли з пошкодженого будинку подружжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Патрульні допомогли евакуюватися з прифронтової Костянтинівки парі літніх людей. Їх довелося визволяти зі зруйнованого будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Telegram.

Як зазначається, патрульні Краматорська та Слов’янська вирушили евакуювати жителів з небезпечної зони міста. Прибувши за адресою, вони побачили, що житловий будинок пошкоджений внаслідок авіаудару.

У квартирі на верхньому поверсі опинилося заблоковане подружжя. Двері квартири притиснули плита. Поліцейські за допомогою лома відігнули двері й визволили людей.

"Врятованих якнайшвидше доставили в безпечне місце та передали колегам із поліції Донеччини для подальшої евакуації. Того дня вдалося врятувати чотирьох громадян та їхнього домашнього улюбленця", - йдеться у повідомленні.

Жителів Донецької області закликають евакуюватися з небезпечних районів. Зробити це можна, зателефонувавши за номером 102.

Обстріли Донецької області

У Донецькій області російські війська минулої доби вбили жителя міста Покровськ. Загалом, за даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 3648 людей, ще 8155 зазнали поранень.

Днями російські війська скинули на Костянтинівку авіабомбу ФАБ-250, внаслідок удару загинули п'ятеро людей.

За даними уряду, понад 200 тисяч людей потребують евакуації з небезпечних районів у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Донецька область Константиновка Війна в Україні Поліцейські
