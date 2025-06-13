Масований наліт дронів на Крим: вибухи лунали по всьому півострову

Нагадаємо, російські окупанти намагаються захистити свої літаки від українських атак і будують для них укриття. Такі споруди помітили вже на 14 авіабазах, зокрема і в Криму.

А ще воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина", яку готували понад півтора року.

В результаті чітко спланованої операції було атаковано чотири аеродроми Росії. А саме дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

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