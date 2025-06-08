РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах, зокрема в Криму: знімки супутника
Російські окупанти намагаються захистити свої літаки від українських атак і будують для них укриття. Такі споруди помітили вже на 14 авіабазах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Def Mon в X (Twitter).
Як зазначає аналітик, з минулої осені Росія почала активно будувати укриття для літаків. Експерт виявив 14 місць, де росіяни побудували або будують укриття.
Фото: карта, де росіяни побудували укриття для літаків (x.com/DefMon3)
Будівництво укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському та Саках.
На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.
Фото: супутників знімки авіабаз, де є укриття для літаків (x.com/DefMon3)
Втрати російських літаків
Тиждень тому воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина". Її готували понад півтора року, було атаковано чотири аеродроми Росії.
В рамках операції дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.
Вчора, 7 червня, Повітряні сили ЗСУ збили у Курській області російський винищувач Су-35.
Всього з початку повномасштабної війни Україна знищила вже 414 літаків Росії. Також окупанти втратили 337 вертольотів різних типів.
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