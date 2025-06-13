Массированный налет дронов на Крым: взрывы раздавались по всему полуострову

Напомним, российские оккупанты пытаются защитить свои самолеты от украинских атак и строят для них укрытия. Такие сооружения заметили уже на 14 авиабазах, в том числе и в Крыму.

А еще воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина", которую готовили более полутора лет.

В результате четко спланированной операции были атакованы четыре аэродрома России. А именно дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.

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