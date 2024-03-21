Масована ракетна атака: в ОВА оновили дані про наслідки у Київській області

За словами чиновника, троє осіб від госпіталізації відмовилися, а одна з постраждалих осіб була доправлена до медичного закладу з пораненням ока, множинними саднами обличчя, травмами рук. Це жінка 1974 року народження. Її вже прооперували.

"Стан стабільний, середньо важкий. Іншим постраждалим також була надана необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що в області продовжують ліквідувати наслідки ворожої ракетної атаки.

"Збільшилася кількість пошкоджених об’єктів. Наразі це 69 приватних будинків. На більшості з них частково вибиті вікна, посічені двері, дахи та стіни. Є також майже повністю зруйновані будинки. Пошкоджено низку квартир у 5 багатоповерхівках області", - розповів Кравченко.

В адміністрації додали, що через падіння уламків були також пошкоджені фасади, вікна, огорожі двох ліцеїв у Київській області. У цих навчальних закладах заняття проводитимуться онлайн.

Крім того, в регіоні були пошкоджені 11 нежитлових об'єктів: медлабораторія, паркани, гаражі, господарчі приміщення. Також пошкоджені 14 транспортних засобів.

Масований ракетний обстріл 21 березня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Інтервенти для атаки застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал".

Відбиття ракетного удару відбувалося рано-вранці. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені усі 31 ракета противника у межах Київської області.

Через падіння уламків збитих ракет у столиці в трьох районах були пошкодження будинків, будівель та інших цивільних об'єктів. Крім того, відомо про 13 постраждалих у Києві, серед них дитина.

Як повідомило РБК-Україна джерело у Силах оборони, майже всі ракети росіян були націлені на об'єкти ГУР Міноборони України.

Більш детально про сьогоднішню атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.