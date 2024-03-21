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Массированная ракетная атака: в ОВА обновили данные о последствиях в Киевской области

Фото: в Киевской ОВА уточнили последствия ракетного удара РФ 21 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области по обновленным данным увеличилось количество поврежденных объектов в результате российского массированного ракетного обстрела, нанесенного сегодня рано утром. Известно, что в регионе пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

По словам чиновника, три человека от госпитализации отказались, а один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение с ранением глаза, множественными ссадинами лица, травмами рук. Это женщина 1974 года рождения. Ее уже прооперировали.

"Состояние стабильное, средне тяжелое. Другим пострадавшим также была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в области продолжают ликвидировать последствия вражеской ракетной атаки.

"Увеличилось количество поврежденных объектов. Сейчас это 69 частных домов. На большинстве из них частично выбиты окна, секущиеся двери, крыши и стены. Есть также почти полностью разрушенные дома. Поврежден ряд квартир в 5 многоэтажках области", - рассказал Кравченко.

В администрации добавили, что из-за падения обломков были также повреждены фасады, окна, ограждения двух лицеев в Киевской области. В этих учебных заведениях занятия будут проводиться онлайн.

Кроме того, в регионе было повреждено 11 нежилых объектов: медлаборатория, заборы, гаражи, хозяйственные помещения. Также повреждены 14 транспортных средств.

Массированный ракетный обстрел 21 марта

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Интервенты для атаки применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал".

Отражение ракетного удара происходило рано утром. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены все 31 ракета противника в пределах Киевской области.

Из-за падения обломков сбитых ракет в столице в трех районах были повреждены дома, здания и другие гражданские объекты. Кроме того, известно о 13 пострадавших в Киеве, в их числе ребенок.

Как сообщил источник в Силах обороны, почти все ракеты россиян были нацелены на объекты ГУР Минобороны Украины.

Более подробно о сегодняшней атаке РФ на Киев и ее последствиях – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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