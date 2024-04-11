Массированная воздушная атака: оккупанты били по энергоинфраструктуре в 4 областях
Российские оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко.
"Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!" – отметил чиновник.
Он уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи данных:
- Харьковской,
- Запорожский,
- Львовской,
- Киевская область.
"Энергетики уже работают над устранением последствий", – добавил глава Минэнерго.
Комбинированная воздушная атака РФ по Украине
Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.
В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.
Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, запускавшие аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области рядом с крылатыми ракетами из Ту-95.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.