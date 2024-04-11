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Массированная воздушная атака: оккупанты били по энергоинфраструктуре в 4 областях

Четверг 11 апреля 2024 07:08
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Массированная воздушная атака: оккупанты били по энергоинфраструктуре в 4 областях Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали, в частности, объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко.

"Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру!" – отметил чиновник.

Он уточнил, что были атакованы объекты генерации и системы передачи данных:

  • Харьковской,
  • Запорожский,
  • Львовской,
  • Киевская область.

"Энергетики уже работают над устранением последствий", – добавил глава Минэнерго.

Комбинированная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, запускавшие аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области рядом с крылатыми ракетами из Ту-95.

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