UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених і 100 пошкоджених об’єктів

Фото: внаслідок атаки постраждали рятувальники (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Савченко Юлія

Росія понад 12 годин обстрілювала Україну. Наразі відомо про 4 загиблих та понад 70 поранених, серед яких двоє рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Вночі та зранку, 28 вересня, окупанти безперервно атакували українські міста та цивільну інфраструктуру. Від наслідків ударів постраждали жителі Києва та 10 областей країни.

До ліквідації наслідків залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських

Жертви та поранені 

Внаслідок атак загинули чотири людини, серед них 12-річна дівчинка, яку придавило бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одна людина померла на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Зараз по Україні налічується понад 70 поранених. На деяких локаціях удари понівечили цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт сталося обвалення конструкцій, травмовані двоє рятувальників, їм надають медичну допомогу.

Робота рятувальників та поліції

Слідчі поліції фіксують докази воєнних злочинів РФ та працюють із постраждалими. Уже надійшло понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно, і їх кількість постійно зростає.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них троє дітей.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики для рятувальників.

Внаслідок атак Росії пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів по всій країні, включно з житловими будинками та медичними закладами.

 

Фото: рятувальники та поліція працюють на сотні уражених об’єктів (міністр МВС)

Раніше ми писали, що окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні, з яких 595 дронів різних типів і 48 ракет. Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей.

У Києві найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".

Більше про обстріл Києва - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл КиєваВійна в Україні