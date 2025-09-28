Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых и 100 поврежденных объектов

Ночью и утром, 28 сентября, оккупанты непрерывно атаковали украинские города и гражданскую инфраструктуру. От последствий ударов пострадали жители Киева и 10 областей страны.

К ликвидации последствий привлечено более 1500 спасателей и полицейских.

Жертвы и раненые

В результате атак погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, которую придавило бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще один человек умер на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Сейчас по Украине насчитывается более 70 раненых. На некоторых локациях удары изуродовали целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошло обрушение конструкций, травмированы двое спасателей, им оказывают медицинскую помощь.

Работа спасателей и полиции

Следователи полиции фиксируют доказательства военных преступлений РФ и работают с пострадавшими. Уже поступило более 700 заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе, и их количество постоянно растет.

В Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них трое детей.

На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине ГСЧС ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски для спасателей.

В результате атак России повреждено более 100 гражданских объектов по всей стране, включая жилые дома и медицинские учреждения.

Фото: спасатели и полиция работают на сотни пораженных объектов (министр МВД)