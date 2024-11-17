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Масована атака РФ по Україні: військова збила ракету з "Ігли" (відео)

Фото: військова збила ракету з "Голи" під час обстрілу по Україні (t.me/kpszsu)
Автор: Наталія Гурковська

Українська військова збила ракету з комплексу "Ігла". Це було її перше та вдале влучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла" - це був її перший бойовий пуск, і перше влучання.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут - перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність", - розповіла військова.

Вона зізналась, що рада тому, що їй це вдалося.

"Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи - військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили", - зазначила вона.

Як додали у Повітряних силах ЗСУ, військова пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

Атака РФ по Україні

Вранці 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по Україні 210 ракет і дронів. У хід, зокрема, пішли ракети "Циркон", "Калібр" та "Кінджал".

Їх загарбники запускали з різних типів авіації, у тому числі з літаків Ту-160, які востаннє використовували під час атаки по Україні у травні минулого року.

Зазначимо, що під обстрілом знаходився Київ, де постраждали двоє людей, Кременчук, Миколаїв, де загинули дві жінки. Також є жертви і в Одесі, де зараз найважча ситуація з енергопостачанням. Адже самепо енергетиці нанесла РФ основний удар.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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