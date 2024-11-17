Масована атака РФ по Україні: військова збила ракету з "Ігли" (відео)

Так, уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла" - це був її перший бойовий пуск, і перше влучання.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут - перший бойовий і в ціль! ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність", - розповіла військова.

Вона зізналась, що рада тому, що їй це вдалося.

"Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи - військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили", - зазначила вона.

Як додали у Повітряних силах ЗСУ, військова пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.