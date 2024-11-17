Массированная атака РФ по Украине: военная сбила ракету из "Иглы" (видео)

Украинская военная сбила ракету из комплекса "Игла". Это было ее первое и удачное попадание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Так, утром 17 ноября солдат Наталья Грабарчук уничтожила крылатую ракету с ПЗРК "Игла" - это был ее первый боевой пуск и первое попадание.
"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут - первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность", - рассказала военная.
Она призналась, что рада тому, что ей это удалось.
"Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", - отметила она.
Как добавили в Воздушных силах ВСУ, военная прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью 5 месяцев, овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.
Утром 17 ноября Россия нанесла массированный комбинорованный удар по Украине. Оккупанты запустили по Украине 210 ракет и дронов. В ход, в частности, пошли ракеты "Циркон", "Калибр" и "Кинджал".
Их захватчики запускали с разных типов авиации, в том числе с самолетов Ту-160, которые последний раз использовали во время атаки по Украине в мае прошлого года.
Отметим, что под обстрелом находился Киев, где пострадали два человека, Кременчуг, Николаев, где погибли две женщины. Также есть жертвы и в Одессе, где на данный момент самая тяжелая ситуация с энергоснабжением. Ведь именно по энергетике нанесла РФ основной удар.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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