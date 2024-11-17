Массированная атака РФ по Украине: военная сбила ракету из "Иглы" (видео)

Так, утром 17 ноября солдат Наталья Грабарчук уничтожила крылатую ракету с ПЗРК "Игла" - это был ее первый боевой пуск и первое попадание.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут - первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность", - рассказала военная.

Она призналась, что рада тому, что ей это удалось.

"Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", - отметила она.

Как добавили в Воздушных силах ВСУ, военная прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью 5 месяцев, овладела разными типами переносных зенитно-ракетных комплексов.