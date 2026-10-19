Масована атака РФ на енергетику: в яких областях частково зникли світло й вода

Ситуація у Вінницькій області

Про ситуацію, що склалась у місті Вінниця та у Вінницькій області в цілому, розповіла начальниця Вінницької обласної військової (державної) адміністрації Наталя Заболотна у своєму Facebook.

Вона наголосила, що "ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі".

Згідно з даними посадовиці, "внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині".

При цьому у частині Вінницької області та обласного центру (станом на 8:54) було відсутнє:

електропостачання;

водопостачання.

"Відповідальні служби працюють над відновленням", - наголосила Заболотна.

Публікація начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної (скриншот: facebook.com/ZabolotNAtalia)

Ситуація у Рівненській області

Про ситуацію у Рівненській області розповів у своєму Telegram-каналі начальник Рівненської обласної військової (державної) адміністрації Олександр Коваль.

"За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини", - повідомив посадовець.

Він уточнив, що найбільше об'єктів залишились без світла - у Рівненському районі.

При цьому "нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення".

"Тривога триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - підсумував Коваль.

Публікація начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля (скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv)

Ситуація у Харківській області

Очільник міста Лозова у Харківській області Сергій Зеленський також повідомив у своєму Facebook, що "майже добу триває масована ворожа атака".

Як результат - "знеструмлена частина Лозівської громади".

Посадовець уточнив, що ворог пошкодив:

приватні та багатоповерхові будинки;

заклади освіти та медицини;

критичну інфраструктуру.

"Встановлюємо остаточні масштаби наслідків. Працюють надзвичайники та комунальні служби", - зауважив міський голова.

Він нагадав також, що "загроза зберігається", тож людям необхідно бути обережними.

"За можливості переходьте до укриттів або безпечніших місць. Тримаймося! Все буде Україна", - підсумував Зеленський.

Публікація очільника міста Лозова Харківської області Сергія Зеленського (скриншот: facebook.com/SergiySelenskyy)

Ситуація у Хмельницькій області

Згідно з повідомленням прес-служби АТ "Хмельницькобленерго" у Facebook, у Хмельницькій області було запроваджено аварійні вимкнення електроенергії.

Уточнюється, що внаслідок масованого обстрілу ворогом енергетичної інфраструктури області, "частково знеструмлено її північну частину".

В акціонерному товаристві зауважили, що "аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після завершення повітряної тривоги".

"Зробимо все можливе, аби світло повернулось в домівки наших жителів якнайшвидше", - підсумували в АТ "Хмельницькобленерго".

Повідомлення АТ "Хмельницькобленерго" (інфографіка: facebook.com/oblenergo.km.ua)

Варто зауважити, що цієї ночі РФ масовано атакувала також столичний регіон.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що ворог завдав комбінованого удару балістичними і крилатими ракетами, а також ударними дронами.

У Києві перші влучання зафіксували ще пізно ввечері неділі, 18 жовтня.