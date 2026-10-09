Як діяти під час обстрілу на вулиці: інструкція та правила від ДСНС

Російський обстріл може початися раптово, коли людина перебуває на вулиці. У такій ситуації важливо якомога швидше знайти найбезпечніше доступне місце та правильно поводитися під час вибухів.

РБК-Україна з посиланням на ДСНС України розповідає, як діяти, якщо обстріл застав людину просто неба.

Куди ховатися під час обстрілу

Якщо є можливість, необхідно якомога швидше дістатися укриття. Також можна сховатися у метро, підземному переході або паркінгу.

Якщо таких варіантів поблизу немає, ДСНС радить шукати заглиблення або сходовий майданчик найближчої будівлі, який може забезпечити хоча б частковий захист.

Водночас не варто залишатися посеред вулиці чи на відкритій місцевості.

Куди ховатися під час обстрілу (інфографіка ДСНС)

Що робити, якщо вибухи вже поруч

Якщо звуки вибухів пролунали поблизу і сховатися у безпечному приміщенні вже немає можливості, потрібно якомога швидше лягти на землю та сховатися в будь-якому заглибленні.

ДСНС радить обрати безпечну позу: лягти долілиць, схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот. Без нагальної потреби не слід підіймати голову.

Таке положення допомагає максимально захистити тіло від можливих уламків та ударної хвилі.

Як діяти під час обстрілу? (інфографіка ДСНС)

Якщо обстріл застав із дитиною

Якщо під час атаки людина перебуває разом із дитиною, спочатку потрібно покласти її у заглиблення та прикрити собою.

Після цього дорослому слід також лягти долілиць і захистити голову.

Як діяти під час обстрілу, якщо ви з дитиною? (інфографіка ДСНС)

ДСНС наголошує, що обстріл може початися раптово, тому важливо заздалегідь знати, де поблизу є укриття, підземний перехід, паркінг або інше місце, де можна сховатися.