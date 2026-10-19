Массированная атака РФ на энергетику: в каких областях частично исчезли свет и вода

Утром понедельника, 19 октября, некоторые области Украины частично остались без электроснабжения. Местами нет также и воды.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ по энергетической инфраструктуре в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
О ситуации, которая сложилась в городе Винница и в Винницкой области в целом, рассказала начальница Винницкой областной военной (государственной) администрации Наталья Заболотная в своем Facebook.
Она подчеркнула, что "враг продолжает массированную атаку по энергетической инфраструктуре".
Согласно данным чиновницы, "в результате очередного обстрела есть разрушения и в Винницкой области".
При этом в части Винницкой области и областного центра (по состоянию на 8:54) отсутствовало:
"Ответственные службы работают над восстановлением", - подчеркнула Заболотная.
О ситуации в Ровенской области рассказал в своем Telegram-канале начальник Ровенской областной военной (государственной) администрации Александр Коваль.
"По результатам вражеских атак имеем обесточивание в разных уголках Ровенщины", - сообщил чиновник.
Он уточнил, что больше всего объектов остались без света - в Ровенском районе.
При этом "новые атаки усложняют работу энергетиков по восстановлению".
"Тревога продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных", - подытожил Коваль.
Глава города Лозовая в Харьковской области Сергей Зеленский также сообщил в своем Facebook, что "почти сутки продолжается массированная вражеская атака".
Как результат - "обесточена часть Лозовской громады".
Чиновник уточнил, что враг повредил:
заведения образования и медицины;
"Устанавливаем окончательные масштабы последствий. Работают чрезвычайники и коммунальные службы", - заметил городской глава.
Он напомнил также, что "угроза сохраняется", поэтому людям необходимо быть осторожными.
"По возможности переходите к укрытиям или более безопасным местам. Держимся! Все будет Украина", - подытожил Зеленский.
Согласно сообщению пресс-службы АО "Хмельницкоблэнерго" в Facebook, в Хмельницкой области были введены аварийные отключения электроэнергии.
Уточняется, что в результате массированного обстрела врагом энергетической инфраструктуры области, "частично обесточена ее северная часть".
В акционерном обществе отметили, что "аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения воздушной тревоги".
"Сделаем все возможное, чтобы свет вернулся в дома наших жителей как можно быстрее", - подытожили в АО "Хмельницкоблэнерго".
Следует заметить, что этой ночью РФ массированно атаковала также столичный регион.
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.
В Киеве первые попадания зафиксировали еще поздно вечером воскресенья, 18 октября.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице из-за удара закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная" (на вход и выход). Утром поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Дарницы".
Кроме того, мы объясняли, почему США не предупредили Украину о баллистике на Киев.
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