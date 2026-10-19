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В Ірпені через атаку РФ зникли безвісти троє людей, серед поранених - діти

09:30 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
В Ірпені через атаку РФ зникли безвісти троє людей, серед поранених - діти Фото: в ОВА розповіли про наслідки удару по Київщині (facebook.com DSNSKyi)
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Вночі Росія масовано атакувала Київщину ракетами та дронами. Є постраждалі, а троє людей зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За його словами, ворог завдав комбінованого удару балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами.

"На жаль, є постраждалі", - написав Ткаченко.

В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Їх шукають.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків і 6 автомобілів. Також постраждали виробниче та складське приміщення і заклад освіти. У багатоквартирних будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

"За кожним таким ударом - людські долі, страх за рідних і зруйновані домівки. Найважливіше зараз - допомогти постраждалим", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував і Київ.

За даними ДСНС, у столиці загинула людина, ще вісім постраждали, а уламки пошкодили станцію метро та влучили в перший поверх 25-поверхового будинку.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни вдруге за ніч вдарили по Києву балістикою. Унаслідок атаки загинула 21-річна дівчина.

Кількість постраждалих станом на зараз збільшилась до 8.

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Київська область Ірпінь Ракети Атака дронів
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