Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами

Обстріл України у ніч на 24 липня

З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.

Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:

103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";

чотири ракети.

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