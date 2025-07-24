UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами

Фото: наслідки обстрілу Одеси (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Під час обстрілу ворог атакував цивільну інфраструктуру міста:

  • пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля, у якій зруйновані квартири з  5-го по 8-й поверхи;
  • пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію (АЗС), двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

Також терористи пошкодили об'єкти історичної забудови в центрі Одеси, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

"Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", - пише Офіс генерального прокурора. 

Обстріл України у ніч на 24 липня

З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.

Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:

  • 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";
  • чотири ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаРосійська Федерація