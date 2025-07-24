Масована атака на Одесу: РФ вночі вдарила понад 30 дронами

В ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.
Під час обстрілу ворог атакував цивільну інфраструктуру міста:
Також терористи пошкодили об'єкти історичної забудови в центрі Одеси, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.
"Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки", - пише Офіс генерального прокурора.
З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал - від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів. Особливо активно окупанти використовують безпілотники, запускаючи їх практично щоночі.
Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував:
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