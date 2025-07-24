Массированная атака на Одессу: РФ ночью ударила более 30 дронами

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны российские войска не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Враг применяет широкий арсенал - от ракет различных типов и управляемых авиабомб до артиллерии и дронов. Особенно активно оккупанты используют беспилотники, запуская их практически каждую ночь.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг применил:

103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";

четыре ракеты.

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