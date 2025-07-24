RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Массированная атака на Одессу: РФ ночью ударила более 30 дронами

Фото: последствия обстрела Одессы (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

Во время обстрела враг атаковал гражданскую инфраструктуру города:

  • повреждениям подверглось девятиэтажное жилое здание, в котором разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи;
  • повреждены офисные помещения, автозаправочная станция (АЗС), двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

Также террористы повредили объекты исторической застройки в центре Одессы, в частности памятники архитектуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

"Сейчас продолжается осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки", - пишет Офис генерального прокурора.

 

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны российские войска не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Враг применяет широкий арсенал - от ракет различных типов и управляемых авиабомб до артиллерии и дронов. Особенно активно оккупанты используют беспилотники, запуская их практически каждую ночь.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг применил:

  • 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";
  • четыре ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаРоссийская Федерация