Масована атака на Київщину: ОВА оновила дані про наслідки нічної атаки

"Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин", - наголосив він.

За словами глави ОВА, зафіксовані пошкодження у чотирьох районах:

Фастівському,

Обухівському,

Броварському,

Вишгородському.

Фото: росіяни вночі били по Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Внаслідок ворожих ударів постраждала обласна клінічна лікарня, що знаходиться у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього. Крім того:

• пошкоджено 19 приватних житлових будинків,

1 квартиру в багатоповерхівці,

• пошкоджено 4 автомобілі.

У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка. Від ворожого удару він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Наразі йому вже надана вся медична допомога у місцевій лікарні після чого чоловік знаходиться на амбулаторному спостереженні.

Проте наслідки атаки фіксуються й надалі. ОВА працює разом із місцевою владою та партнерами, щоб якнайшвидше надати допомогу людям і відновити пошкоджене.

"Ворог намагається тероризувати населення Київщини, атакуючи житлові квартали та медичні установи. Але жодні удари не зламають нашу стійкість", - наголосив Калашник.