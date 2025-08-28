Массированная атака на Киевскую область: ОВА обновила данные о последствиях ночной атаки

"Россия снова цинично била по мирным населенным пунктам: жилым домам и даже больнице. Тревога в разных районах области продолжалась более 12 часов", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, зафиксированы повреждения в четырех районах:

Фастовском,

Обуховском,

Броварском,

Вышгородском.

Фото: россияне ночью обстреливали Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В результате вражеских ударов пострадала областная клиническая больница, которая находится в столице: выбито около пяти десятков окон, повреждены оконные рамы и двери, пациенты временно перемещены в другое медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого. Кроме того:

повреждены 19 частных жилых домов,

1 квартира в многоэтажке,

повреждены 4 автомобиля.

В Фастовском районе травмирован 33-летний мужчина. От вражеского удара он получил резаные раны грудной клетки и ноги. Сейчас ему уже оказана вся медицинская помощь в местной больнице после чего мужчина находится на амбулаторном наблюдении.

Однако последствия атаки фиксируются и в дальнейшем. ОВА работает вместе с местными властями и партнерами, чтобы как можно быстрее оказать помощь людям и восстановить поврежденное.

"Враг пытается терроризировать население Киевщины, атакуя жилые кварталы и медицинские учреждения. Но никакие удары не сломают нашу стойкость", - подчеркнул Калашник.