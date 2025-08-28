RU

Массированная атака на Киевскую область: ОВА обновила данные о последствиях ночной атаки

Фото: россияне всю ночь били по столице и окрестностям (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Карина Левицкая

Ночью Россия нанесла массированный удар по Киевской области, поражая жилые дома, медицинские учреждения и другую гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.

"Россия снова цинично била по мирным населенным пунктам: жилым домам и даже больнице. Тревога в разных районах области продолжалась более 12 часов", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, зафиксированы повреждения в четырех районах:

  • Фастовском,
  • Обуховском,
  • Броварском,
  • Вышгородском.
 Фото: россияне ночью обстреливали Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В результате вражеских ударов пострадала областная клиническая больница, которая находится в столице: выбито около пяти десятков окон, повреждены оконные рамы и двери, пациенты временно перемещены в другое медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого. Кроме того:

  • повреждены 19 частных жилых домов,
  • 1 квартира в многоэтажке,
  • повреждены 4 автомобиля.

В Фастовском районе травмирован 33-летний мужчина. От вражеского удара он получил резаные раны грудной клетки и ноги. Сейчас ему уже оказана вся медицинская помощь в местной больнице после чего мужчина находится на амбулаторном наблюдении.

Однако последствия атаки фиксируются и в дальнейшем. ОВА работает вместе с местными властями и партнерами, чтобы как можно быстрее оказать помощь людям и восстановить поврежденное.

"Враг пытается терроризировать население Киевщины, атакуя жилые кварталы и медицинские учреждения. Но никакие удары не сломают нашу стойкость", - подчеркнул Калашник.

Атака на Киев

Сегодня ночью Киев снова подвергся масштабному удару со стороны российских оккупантов. В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

Предварительно сообщается, что снаряд попал на уровне третьего-четвертого этажа, вызвав значительные разрушения. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.

Из-за атаки временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц, а на местах работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.

В результате удара пострадала гражданская инфраструктура, есть травмированные и погибшие. Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. Власти призывают киевлян оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на атаку и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против агрессии России.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

