Масована атака на Київщину: є постраждалі та руйнування

Що відомо про нічну атаку окупантів

Окрім області ворог атакував і столицю. В результаті удару одна людина загинула. В Оболонському та Святошинському районах зафіксовані пожежі, повідомив мер Кличко.

У селі під Кривим Рогом балістична ракета РФ влучила у житловий будинок, де мешкала багатодітна родина. Унаслідок удару загинули шестеро людей - серед них дівчатка 5 та 12 років. Ще 8 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Також окупанти атакували Львів. Наразі там розбирають завали у багатоквартирних будинках. 15 людей вважаються постраждалими.