Массированная атака на Киевщину: есть пострадавшие и разрушения

Трое пострадавших спасатели ГСЧС были извлечены из-под завалов. Их госпитализировали в местную больницу. Еще двум лицам медики оказали помощь на месте.

В результате вражеской атаки частично разрушен двухэтажный частный жилой дом. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара и фиксации нанесенных разрушений.

В КОВА подчеркнули, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Жителей области призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и своевременно идти к укрытиям, ведь это может спасти жизнь.