Масована атака на Київ: палають висотки у різних районах, серед постраждалих є діти
Станом на зараз у Києві триває масштабна комбінована атака російських окупантів. Наразі відомо про пожежі у кількох районах столиці, кількість постраждалих зросла, серед них є дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
Наразі відомо про шістьох постраждалих у столиці. Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу на місці.
У Шевченківському районі уламки впали на 14-поверховий будинок, було зафіксовано пожежі у квартирах на рівні 4-5 поверхів. Загоряння вдалося локалізувати.
Крім того, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі загорівся утеплювач і відбулося часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Також пошкоджені автомобілі у дворі.
У Дніпровському районі внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерхівку. Попередньо, є пожежа.
Уламки впали і на дах 17-поверхового будинку у Солом'янському районі - попередньо, обійшлося без загоряння.
Також зафіксовано пожежу у приватному секторі.
Влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку сталося у Святошинському районі. Крім того, уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі у Дарницькому районі.
Оновлено о 03:04
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до семи осіб. Чотирьох із них медики госпіталізували.
Оновлено о 03:18
Стало відомо про загиблу людину внаслідок масованого удару по столиці.
Що відомо про нічний удар РФ
Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у місті пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика, у столиці працює ППО.
Внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста.
Крім того, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи.
За словами глави Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.
Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".