Війна в Україні

Масована атака на Київ: палають висотки у різних районах, серед постраждалих є діти

Київ, Субота 29 листопада 2025 02:24
Масована атака на Київ: палають висотки у різних районах, серед постраждалих є діти Фото: внаслідок атаки постраждали шість осіб, серед госпіталізованих дитина (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на зараз у Києві триває масштабна комбінована атака російських окупантів. Наразі відомо про пожежі у кількох районах столиці, кількість постраждалих зросла, серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Наразі відомо про шістьох постраждалих у столиці. Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу на місці.

У Шевченківському районі уламки впали на 14-поверховий будинок, було зафіксовано пожежі у квартирах на рівні 4-5 поверхів. Загоряння вдалося локалізувати.

Крім того, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі загорівся утеплювач і відбулося часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Також пошкоджені автомобілі у дворі.

У Дніпровському районі внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерхівку. Попередньо, є пожежа.

Уламки впали і на дах 17-поверхового будинку у Солом'янському районі - попередньо, обійшлося без загоряння.

Також зафіксовано пожежу у приватному секторі.

Влучання уламків у під'їзд триповерхового житлового будинку сталося у Святошинському районі. Крім того, уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі у Дарницькому районі.

Оновлено о 03:04

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до семи осіб. Чотирьох із них медики госпіталізували.

Оновлено о 03:18

Стало відомо про загиблу людину внаслідок масованого удару по столиці.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у місті пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика, у столиці працює ППО.

Внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста.

Крім того, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи.

За словами глави Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Київ Віталий Кличко Пожежа Війна в Україні Ракети Дрони
