Массированная атака на Киев: горят высотки в разных районах, среди пострадавших есть дети

Киев, Суббота 29 ноября 2025 02:24
Массированная атака на Киев: горят высотки в разных районах, среди пострадавших есть дети Фото: в результате атаки пострадали шесть человек, среди госпитализированных ребенок (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас в Киеве продолжается масштабная комбинированная атака российских оккупантов. Известно о пожарах в нескольких районах столицы, количество пострадавших возросло, среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Известно о шести пострадавших в столице. Трех из них, в том числе 13-летнего ребенка госпитализировали. Другие получили медицинскую помощь на месте.

В Шевченковском районе обломки упали на 14-этажный дом, были зафиксированы пожары в квартирах на уровне 4-5 этажей. Возгорание удалось локализовать.

Кроме того, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом в Соломенском районе загорелся утеплитель и произошло частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Также повреждены автомобили во дворе.

В Днепровском районе в результате атаки также повреждена многоэтажка. Предварительно есть пожар.

Обломки упали и на крышу 17-этажного дома в Соломенском районе - предварительно, обошлось без возгорания.

Также зафиксирован пожар в частном секторе.

Попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома произошло в Святошинском районе. Кроме того, обломки упали на кровлю двухэтажного здания в Дарницком районе.

Обновлено в 03:04

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи человек. Четырех из них медики госпитализировали.

Обновлено в 03:18

Стало известно о погибшем человеке в результате массированного удара по столице.

Что известно о ночном ударе РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в городе прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика, в столице работает ПВО.

В результате атаки есть информация по меньшей мере о шести локациях с повреждениями в разных районах города.

Кроме того, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы.

По словам главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Харьковщины. Вследствие этого у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Отметим, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

