ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 08:36
UA EN RU
Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 23 осіб Фото: у Києві зросла кількість постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки знову зросла. Поранення отримали 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - повідомив мер.

За словами глави МВС, серед понад 20 поранених - 10-річна дівчинка.

Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Фото: у Києві вже 23 постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)

Удар по Києву

Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували столицю України дронами та ракетами. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.

Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.

Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Війна в Україні
Новини
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
РФ вночі запустила 550 дронів та ракет, Київ - основний напрямок удару: деталі обстрілу
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні