Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 23 осіб
Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки знову зросла. Поранення отримали 23 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - повідомив мер.
За словами глави МВС, серед понад 20 поранених - 10-річна дівчинка.
Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Фото: у Києві вже 23 постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)
Удар по Києву
Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували столицю України дронами та ракетами. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.
Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.
Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.
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