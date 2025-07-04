Масована атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки знову зросла. Поранення отримали 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Фото: у Києві вже 23 постраждалих (t.me/Klymenko_MVS)

"На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - повідомив мер.

Удар по Києву

Цієї ночі, 4 липня, росіяни атакували столицю України дронами та ракетами. У щонайменше п'яти районах міста зафіксували наслідки атаки. Пошкоджені будинки та нежитлові будівлі, а також заклади освіти, лікарні.

Крім того, у столиці було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Через пожежі жителів Києва закликали закрити вікна, оскільки у повітрі продукти горіння.

Більше про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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