Массированная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 23 человек
Количество пострадавших в Киеве в результате массированной атаки снова возросло. Ранения получили 23 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и министра внутренних дел Игоря Клименко.
"В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них госпитализированы. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте", - сообщил мэр.
По словам главы МВД, среди более 20 раненых - 10-летняя девочка.
В результате российской атаки повреждены жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
Фото: в Киеве уже 23 пострадавших (t.me/Klymenko_MVS)
Удар по Киеву
Этой ночью, 4 июля, россияне атаковали столицу Украины дронами и ракетами. По меньшей мере в пяти районах города зафиксировали последствия атаки. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы.
Кроме того, в столице была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Из-за пожаров жителей Киева призвали закрыть окна, поскольку в воздухе продукты горения.
Больше о последствиях удара по Киеву - в материале РБК-Украина.
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