Масована атака на Івано-Франківськ і руйнування у Києві: все про наслідки обстрілу на ранок

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РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетам, кілька разів за ніч злітали МіГи.

У Києві відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

У Києві пошкоджено ЖК та вхід у метро "Лукʼянівська".

У Івано-Франківську повідомляють про наймасованіший обстріл.

Київ

Як повідомив мер Києві Віталій Кличко, внаслідок обстрілу пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська". Наразі станція не працює, поїзди слідують через неї без зупинки. Детальніше про те, як на ранок виглядає Лукʼянівка - в окремому матеріалі.

Крім того, у Шевченківському районі була зафіксована пожежа в житловому будинку та задимлення на відкритій території.

Фото: внаслідок обстрілу у Києві пошкоджено ЖК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом у Києві зафіксовані пошкодження у шести районах. Зафіксовано загорання МАФів, дитсадка, складів та нежитлових будівель. Станом на зараз відомо про 6 постраждалих та одного загиблого. За даними поліції, у Соломʼянському районі загинув чоловік, у Дарницькому районі поранено п’ятеро людей, зокрема 15-річна дівчина, ще одна поранена - у Шевченківському районі.

Детальніше про наслідки атаки на столицю - читайте в окремому матеріалі.

Івано-Франківськ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про комбінований удар по місту, росіяни атакували ракетами та "шахедами". Він зазначив, що сьогодні була наймасштабніша атака по місту з часу повномасштабного вторгнення.

"Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато", - написав він у Тelegram.

За даними рятувальників, у Івано-Франківську внаслідок обстрілу, попередньо, четверо травмованих, зокрема дитина.

Харків

Після першої години ночі мер Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові - місто масовано атакували дрони. Загалом ворог здійснив 12 ударів по місту, є "прильоти" у Київському районі, один з них - біля багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок атаки в одному з ЖК вибиті вікна, також пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти, зафіксована пожежа на цивільному підприємстві.