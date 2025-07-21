Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро

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РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетам, несколько раз за ночь взлетали МиГи.

В Киеве известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

В Киеве повреждены ЖК и вход в метро "Лукьяновская".

В Ивано-Франковске сообщают о самом массированном обстреле.

Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате обстрела поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская". Сейчас станция не работает, поезда следуют через нее без остановки. Подробнее о том, как на утро выглядит Лукьяновка - в отдельном материале.

Кроме того, в Шевченковском районе был зафиксирован пожар в жилом доме и задымление на открытой территории.

Фото: в результате обстрела в Киеве поврежден ЖК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. Зафиксировано возгорание МАФов, детсада, складов и нежилых зданий. По состоянию на сейчас известно о 6 пострадавших и одном погибшем. По данным полиции, в Соломенском районе погиб мужчина, в Дарницком районе ранены пять человек, в том числе 15-летняя девушка, еще одна раненая - в Шевченковском районе.

Подробнее о последствиях атаки на столицу - читайте в отдельном материале.

Ивано-Франковск

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о комбинированном ударе по городу, россияне атаковали ракетами и "шахедами". Он отметил, что сегодня была самая масштабная атака по городу за время полномасштабного вторжения.

"Есть в 3 селах общины повреждения инфраструктуры. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Также уточняется по двум селам нашей громады. К сожалению, ударов было очень много", - написал он в Тelegram.

По данным спасателей, в Ивано-Франковске в результате обстрела, предварительно, четверо травмированных, в том числе ребенок.

Харьков

После часа ночи мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове - город массированно атаковали дроны. Всего враг совершил 12 ударов по городу, есть "прилеты" в Киевском районе, один из них - возле многоквартирного жилого дома.

В результате атаки в одном из ЖК выбиты окна, также повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода, зафиксирован пожар на гражданском предприятии.