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"Шахеди", "Калібри", "Кинджали" і ракети з Ту-95: чим РФ атакує Україну цієї ночі

Понеділок 21 липня 2025 03:39
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"Шахеди", "Калібри", "Кинджали" і ракети з Ту-95: чим РФ атакує Україну цієї ночі Фото: у багатьох містах на тлі атаки РФ було чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 липня Росія здійснює комбіновану атаку на Україну. Зокрема, ворог випустив по нашій країні дрони типу "Шахед", крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал" і ракети з бомбардувальників Ту-95.

РБК-Україна зібрало головне, що відомо станом на зараз.

Починаючи з вечора неділі, 20 липня, у повітряному просторі України почали фіксувати ударні безпілотники росіян. Спочатку вони летіли через Запорізьку та Сумську область, згодом їх стало більше.

Зокрема, вже станом на 01:45 було відомо, що на тлі атаки "Шахедів" у Києві та Харкові лунають звуки вибухів.

Вже о 23:44 Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ. Виліт, ймовірно, бойовий. Принаймі моніторингові канали писали про пускові маневри.

Зазначимо, що літаки Ту-95МС є носіями ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Окрім вищевказаного, ворог тричі піднімав у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Перший виліт було зафіксовано о 00:23, другий о 02:50, а третій о 03:34. Після першого у Києві було чути звук вибуху, проте, судячи з усього, це був не приліт, в лише звук ракети.

Низка каналів писали, що приліт стався в Ірпені. Проте ніяких офіційних підтверджень цьому не було.

Також цієї ночі, о 02:18, військові зафіксували пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони летіли з півдня і згодом їх рух був на захід України. За останніми даними, їх фіксували в Тернопільській області.

Оновлено о 03:46

Повітряні сили ЗСУ зафіксували крилаті ракети з літаків Ту-95. Наразі їх фіксують у Харківській області - вони летять в напрямку Полтавської.

Оновлено о 04:09

Крилаті ракети з Ту-95 продовжили рух на захід, після чого було зафіксовано ще нові групу в Сумській області.

За останніми даними, ракети летять на Шполу та Пирятин.

Інформацію було взято з Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ.

Перші наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що в Києві внаслідок атаки РФ дронами вибухи лунають уже впродовж кількох годин. Зокрема, відомо, що в Дарницькому районі виникла пожежа на даху будівлі.

Крім того, відомо, що ворог здійснив щонайменше 12 ударів дронами по Харкову. У місті внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, також відомо про пошкодження дороги, трамвайної рейки та електродроту.

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Російська Федерація Ту-95 МіГ-31К Війна в Україні Дрони Кинджал
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