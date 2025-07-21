"Шахеди", "Калібри", "Кинджали" і ракети з Ту-95: чим РФ атакує Україну цієї ночі
В ніч на 21 липня Росія здійснює комбіновану атаку на Україну. Зокрема, ворог випустив по нашій країні дрони типу "Шахед", крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал" і ракети з бомбардувальників Ту-95.
РБК-Україна зібрало головне, що відомо станом на зараз.
Починаючи з вечора неділі, 20 липня, у повітряному просторі України почали фіксувати ударні безпілотники росіян. Спочатку вони летіли через Запорізьку та Сумську область, згодом їх стало більше.
Зокрема, вже станом на 01:45 було відомо, що на тлі атаки "Шахедів" у Києві та Харкові лунають звуки вибухів.
Вже о 23:44 Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ. Виліт, ймовірно, бойовий. Принаймі моніторингові канали писали про пускові маневри.
Зазначимо, що літаки Ту-95МС є носіями ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Окрім вищевказаного, ворог тричі піднімав у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Перший виліт було зафіксовано о 00:23, другий о 02:50, а третій о 03:34. Після першого у Києві було чути звук вибуху, проте, судячи з усього, це був не приліт, в лише звук ракети.
Низка каналів писали, що приліт стався в Ірпені. Проте ніяких офіційних підтверджень цьому не було.
Також цієї ночі, о 02:18, військові зафіксували пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони летіли з півдня і згодом їх рух був на захід України. За останніми даними, їх фіксували в Тернопільській області.
Оновлено о 03:46
Повітряні сили ЗСУ зафіксували крилаті ракети з літаків Ту-95. Наразі їх фіксують у Харківській області - вони летять в напрямку Полтавської.
Оновлено о 04:09
Крилаті ракети з Ту-95 продовжили рух на захід, після чого було зафіксовано ще нові групу в Сумській області.
За останніми даними, ракети летять на Шполу та Пирятин.
Інформацію було взято з Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ.
Перші наслідки атаки РФ
Нагадаємо, що в Києві внаслідок атаки РФ дронами вибухи лунають уже впродовж кількох годин. Зокрема, відомо, що в Дарницькому районі виникла пожежа на даху будівлі.
Крім того, відомо, що ворог здійснив щонайменше 12 ударів дронами по Харкову. У місті внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, також відомо про пошкодження дороги, трамвайної рейки та електродроту.
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