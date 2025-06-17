Масована атака дронів на Одесу: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки

За його словами, атака дронів на Одесу була масованою.

Унаслідок ворожого удару в місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Ідеться про житлові будинки, інклюзивний центр і дошкільний заклад, гаражі й не тільки.

"Є постраждалі. Інформація про їхню кількість уточнюється", - додав Кіпер.

Оновлено 06:17

Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох поранених через російську атаку. Серед них є дитина.