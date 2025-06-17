Масована атака дронів на Одесу: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти 17 червня рано вранці вдарили по Одесі "Шахедами". У результаті цього є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.
За його словами, атака дронів на Одесу була масованою.
Унаслідок ворожого удару в місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Ідеться про житлові будинки, інклюзивний центр і дошкільний заклад, гаражі й не тільки.
"Є постраждалі. Інформація про їхню кількість уточнюється", - додав Кіпер.
Оновлено 06:17
Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох поранених через російську атаку. Серед них є дитина.
Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав, що росіяни запустили по Одесі ударні дрони.
При цьому моніторингові канали повідомляли, що в бік Одеси летять близько 20 безпілотників.
До слова, цієї ночі росіяни також атакували Київ дронами та ракетами. Унаслідок ворожого удару постраждала велика кількість мирних жителів.
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