RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

Иллюстративное фото: россияне атаковали Одессу дронами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По его словам, атака дронов на Одессу была массированной. 

В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гаражах и не только. 

"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - добавил Кипер. 

Атака на Одессу

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что россияне запустили по Одессе ударные дроны.

При этом мониторинговые каналы сообщали, что в сторону Одессы летят около 20 беспилотников.

К слову, этой ночью россияне также атаковали Киев дронами и ракетами. В результате вражеского удара пострадало большое количество мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в УкраинеАтака дронов