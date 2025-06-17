Массированная атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждены жилые дома

Российские оккупанты 17 июня рано утром ударили по Одессе "Шахедами". В результате этого есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
По его словам, атака дронов на Одессу была массированной.
В результате вражеского удара в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Речь о жилых домах, инклюзивном центре и дошкольном заведении, гаражах и не только.
"Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - добавил Кипер.
Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что россияне запустили по Одессе ударные дроны.
При этом мониторинговые каналы сообщали, что в сторону Одессы летят около 20 беспилотников.
К слову, этой ночью россияне также атаковали Киев дронами и ракетами. В результате вражеского удара пострадало большое количество мирных жителей.
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