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Масова стрілянина у США: підозрюваного знайшли мертвим

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чоловіка, підозрюваного у вбивстві 18 осіб унаслідок масової стрілянини в американському штаті Мен, знайдено мертвим після триденних пошуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами комісара громадської безпеки штату Мен Майкла Саушака, 40-річного Роберта Карда знайшли мертвим від вогнепального поранення, отриманого, найімовірніше, самостійно.

"Підозрюваний у стрілянині, що сталася в середу ввечері, знайдений, і він помер", - йдеться в повідомленні офісу шерифа округу Андроскоггін. 

На прес-конференції в мерії Льюїстона губернаторка штату Мен Джанет Міллс повідомила, що тіло загиблого було знайдено в Лісбоні, неподалік від місця стрілянини.

"Сьогодні я зітхнула з полегшенням, знаючи, що Роберт Кард не становитиме ні для кого загрози", - сказала вона.

Губернаторка Міллс додала, що виявлення тіла підозрюваного покладе початок "довгому і важкому шляху до одужання".

Стрілянина в штаті Мен

Інцидент стався у ніч на 26 жовтня у місті Льюїстон. Тоді повідомлялося, що в результаті стрілянини в штаті Мен загинули щонайменше 22 особи, а отримали поранення від 50 до 60 людей.

Випадки масових стрільб у США

У квітні цього року в місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків зазнали поранень через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався у середній школі, у залі церковних зборів.

Пізніше в торговому центрі в передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, однією з жертв було лише 5 років.

А в червні в штаті Вірджинія озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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