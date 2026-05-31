"Масонська" церква і могила матері Мазепи: краєзнавець розповів про таємниче місце в Києві

У Києві чимало локацій із важливою історією, які роками залишалися в тіні. Одна з них - Флорівський монастир, найдавніша жіноча обитель столиці, де, ймовірно, похована мати гетьмана Івана Мазепи.

В інтерв’ю РБК-Україна керівник ДІАЗ "Стародавній Київ" Роман Маленков розповів про історію унікального місця на Подолі.

Головне: Флорівський монастир - найдавніша жіноча обитель Києва, де зберігся один із найстаріших храмів на Подолі у стилі козацького бароко.

- найдавніша жіноча обитель Києва, де зберігся один із найстаріших храмів на Подолі у стилі козацького бароко. На території некрополя монастиря, ймовірно, спочиває мати гетьмана Івана Мазепи - ігуменя Марія-Магдалина.

- ігуменя Марія-Магдалина. На території монастиря є єдина в Києва церква-ротонда - вона має риси масонської естетики.

- вона має риси масонської естетики. Попри сучасне підпорядкування МП, історично цей монастир був найбільш проукраїнським центром Києва у 1917 році, надаючи підтримку першому українському військовому підрозділу - Богданівському полку.

Унікальна архітектура та "масонський слід"

Трапезна церква на території монастиря є одним найдавнішим повністю збереженим барокових храмів Подолу. А у Вознесенському соборі можна побачити унікальні неовізантійські розписи з елементами козацького бароко. Їх у ХІХ ст. відновив Андрій Меленський.

Також на території збеглися корпуси кінця ХІХ - поч. ХХ ст. Однак дослідники особливу увагу звертають на церкву-ротонду із круглим іконостасом, яку збудував архітектор Меленський.

Такі круглі форми були дуже характерними саме для масонських храмів, тому Меленському часто приписують членство в ложі.

"Що відомо точно: його прямий покровитель, тогочасний губернатор Милорадович, за чиї гроші відбудовувався Поділ, був масоном. Масоном був і архітектор Гесте, який розробляв генеральний проєкт нового планування Подолу, а Меленський його просто втілював", - пояснює Роман Маленков.

Церква-ротонда, яка має риси, характерні для святинь масонів (фото: РБК-Україна)

Можливе місце спочинку матері гетьмана Мазепи

На території монастиря розташований некрополь, куди свого часу перенесли рештки черниць із Вознесенського цвинтарю. Саме там могли знайти останній спочинок знатні постаті, серед яких, ймовірно, і мати гетьмана Івана Мазепи - ігуменя Марія-Магдалина.

"Тож є величезна ймовірність, що мати Мазепи спочиває саме у цьому некрополі", - зазначає Маленков.

Найдайвніший жіночий монастир в Києві

Це найдавніший жіночий монастир в Києві, перша згадка про нього датується ще ХVІ ст.

Попри те, що сьогодні монастир підпорядкований УПЦ (МП), його історична роль у боротьбі за незалежність є незаперечною. У 1917 році черниці активно підтримували Богданівський полк - перше українське військове формування імені гетьмана Хмельницького.

"Монахині шили для них бойові хоругви, китайки та однострої. Ба більше, вони віддали частину Замкової гори під цвинтар для воїнів-богданівців, які загинули в боях проти росіян у серпні 1917 року. Це були перші герої новітньої війни з Росією. Не маємо права забути це святе місце через те, що там зараз сидять монашки МП", - наголошує експерт.

Вознесенський собор на території Флорівського монастиря (фото: Роман Маленков/Facebook)

Зараз заповідник активно долучає обитель до туристичних маршрутів, повністю очистивши інформаційний простір від російської мови.

Вже 31 травня до Дня Києва на території монастиря відбудеться перша безкоштовна екскурсія, мета якої - відкрити киянам справжнє обличчя цієї пам'ятки.