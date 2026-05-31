"Масонская" церковь и могила матери Мазепы: краевед рассказал о таинственном месте в Киеве

В Киеве немало локаций с важной историей, которые годами оставались в тени. Одна из них - Флоровский монастырь, древнейшая женская обитель столице, где, вероятно, похоронена мать гетмана Ивана Мазепы.

В интервью РБК-Украина руководитель ГИАЗ "Древний Киев" Роман Маленков рассказал об истории уникального места на Подоле.

Главное: Флоровский монастырь - самая древняя женская обитель Киева, где сохранился один из старейших храмов на Подоле в стиле козацкого барокко.

- самая древняя женская обитель Киева, где сохранился один из старейших храмов на Подоле в стиле козацкого барокко. На территории некрополя монастыря, вероятно, покоится мать гетмана Ивана Мазепы - игуменья Мария-Магдалина.

- игуменья Мария-Магдалина. На территории монастыря есть единственная в Киеве церковь-ротонда - она имеет черты масонской эстетики.

- она имеет черты масонской эстетики. Несмотря на современное подчинение МП, исторически этот монастырь был наиболее проукраинским центром Киева в 1917 году, оказывая поддержку первому украинскому военному подразделению - Богдановскому полку.

Уникальная архитектура и "масонский след"

Трапезная церковь на территории монастыря является одним из самых древних полностью сохранившихся барочных храмов Подола. А в Вознесенском соборе можно увидеть уникальные неовизантийские росписи с элементами козацкого барокко. Их в XIX в. восстановил Андрей Меленский.

Также на территории сбежались корпуса конца ХІХ - нач. ХХ ст. Однако исследователи особое внимание обращают на церковь-ротонду с круглым иконостасом, которую построил архитектор Меленский.

Такие круглые формы были очень характерными именно для масонских храмов, поэтому Меленскому часто приписывают членство в ложе.

"Что известно точно: его прямой покровитель, тогдашний губернатор Милорадович, за чьи деньги отстраивался Подол, был масоном. Масоном был и архитектор Гесте, который разрабатывал генеральный проект новой планировки Подола, а Меленский его просто воплощал", - объясняет Роман Маленков.

Церковь-ротонда, которая имеет черты, характерные для святынь масонов (фото: РБК-Украина)

Возможное место упокоения матери гетмана Мазепы

На территории монастыря расположен некрополь, куда в свое время перенесли останки монахинь с Вознесенского кладбища. Именно там могли найти последний покой знатные личности, среди которых, вероятно, и мать гетмана Ивана Мазепы - игуменья Мария-Магдалина.

"Поэтому есть огромная вероятность, что мать Мазепы покоится именно в этом некрополе", - отмечает Маленков.

Самый старый женский монастырь в Киеве

Это самый древний женский монастырь в Киеве, первое упоминание о нем датируется еще XVI в.

Несмотря на то, что сегодня монастырь подчинен УПЦ (МП), его историческая роль в борьбе за независимость неоспорима. В 1917 году монахини активно поддерживали Богдановский полк - первое украинское военное формирование имени гетмана Хмельницкого.

"Монахини шили для них боевые хоругви, китайки и униформу. Более того, они отдали часть Замковой горы под кладбище для воинов-богдановцев, погибших в боях против россиян в августе 1917 года. Это были первые герои новейшей войны с Россией. Не имеем права забыть это святое место из-за того, что там сейчас сидят монашки МП", - отмечает эксперт.

Вознесенский собор на территории Флоровского монастыря (фото: Роман Маленков/Facebook)

Сейчас заповедник активно приобщает обитель к туристическим маршрутам, полностью очистив информационное пространство от русского языка.

Уже 31 мая до Дня Киева на территории монастыря состоится первая бесплатная экскурсия, цель которой - открыть киевлянам истинное лицо этой достопримечательности.