Масляна-2025. Чи змінив новий церковний календар дату свята

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились.
РБК-Україна розповідає, чи змінив новий церковний календар дати святкування Масляної.
Перехід ПЦУ на новий церковний календар змістив дати "неперехідних" свят на 13 днів раніше. Водночас період святкування давнього східнослов'янського свята під назвою Масляна (Масниця або Колодій) вираховується з огляду на дату Великодня.
Для обчислення дати цього свята всі християни користуються одним головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).
При цьому православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день (востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року).
Вирахувати дату Масляної можна, беручи за "початкову точку" день Великодня. Від його дати потрібно відняти 56 днів (48 днів Великого посту та дні, коли святкують безпосередньо Масляну).
Згідно з православним церковним календарем на 2025 рік, Великий (багатоденний) піст триватиме цього року з 3 березня по 19 квітня. А Світле Христове Воскресіння (Пасху або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.
Отже, оскільки на дату Великодня церковний календар не впливає, святкування Масляної до нього також не "прив'язується".
Цього року Масляна розпочнеться у понеділок, 24 лютого, і завершиться в неділю, 2 березня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці звикають до нового церковного календаря та кому перехід на нього дався найлегше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.
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