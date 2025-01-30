Масленица-2025. Изменил ли новый церковный календарь дату праздника

Как определяется период празднования Масленицы

Переход ПЦУ на новый церковный календарь сместил даты "непереходящих" праздников на 13 дней раньше. В то же время период празднования древнего восточнославянского праздника под названием Масленица (Масница или Колодий) высчитывается с учетом даты Пасхи.

Для вычисления даты этого праздника все христиане пользуются одним главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

При этом православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).

Вычислить дату Масленицы можно, принимая за "начальную точку" день Пасхи. От ее даты нужно отнять 56 дней (48 дней Великого поста и дни, когда празднуют непосредственно Масленицу).

Согласно православному церковному календарю на 2025 год, Великий (многодневный) пост продлится в этом году с 3 марта по 19 апреля. А Светлое Христово Воскресение (Пасху) украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Следовательно, поскольку на дату Пасхи церковный календарь не влияет, празднование Масленицы к нему также не "привязывается".

В этом году Масленица начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта.

Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)