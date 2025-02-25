Масковий режим і школи в онлайн: у Сумах вводять жорсткі обмеження

Епідемічна ситуація в Україні

Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.

З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.

З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.

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