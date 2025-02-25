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Масковий режим і школи в онлайн: у Сумах вводять жорсткі обмеження

У Сумській громаді запровадили протиепідемічні заходи (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Сумській громаді запровадили низку протиепідемічних заходів. Це пов'язано зі зростанням рівня захворюваності на респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради.

Протиепідемічні заходи у Сумській громаді

Рішення про запровадження у Сумській громаді протиепідемічних заходів ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ.

Уточнюється, що підставою для цього стала доповідь начальниці управління охорони здоров'я Олени Чумаченко щодо стану епідеміологічної ситуації в громаді.

Згідно з оприлюдненою інформацією, перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 становить 5%.

Крім того, впродовж минулого тижня кількість хворих серед жителів громади зросла на 25% (у порівнянні з попереднім). Серед них майже половина (1 053 хворих) - діти.

З огляду на це, "до нормалізації ситуації" на території Сумської громади затвердили такі протиепідемічні заходи:

  • обмеження проведення масових заходів (у разі їх проведення - забезпечення використання учасниками захисних масок чи респіраторів);
  • запровадження дистанційної форми навчання в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти (за винятком чергових груп у дитячих садках та підрозділах початкових шкіл).

Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності рекомендують запровадити:

  • соціальну дистанцію (1,5 м) у місцях скупчення людей;
  • масковий режим у приміщеннях, де неможливо дотримуватися дистанції;
  • проведення вологого прибирання та дезінфекції поверхонь, до яких найчастіше торкаються.

У закладах охорони здоров'я потрібно:

  • забезпечити медичний персонал засобами індивідуального захисту під час роботи;
  • запровадити масковий режим для пацієнтів і відвідувачів;
  • перепрофілювати заклади на випадок зростання захворюваності (відповідно до чинних планів).

Епідемічна ситуація в Україні

Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.

З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.

З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.

Читайте також, в яких областях України школи вдаються до дистанційного навчання з огляду на епідемічну ситуацію.

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