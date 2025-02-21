Епідемічний сезон в Україні. У МОЗ розповіли про "тривожну тенденцію"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні цього року спостерігається "одна тривожна тенденція". Йдеться про велику кількість госпіталізацій громадян з грипом і ГРВІ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова посадовця в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Зміст

Скільки людей в лікарнях і чому така кількість госпіталізацій

За словами Ляшка, цього року в Україні є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій.

"Наразі з ГРВІ в лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб. У тому числі десь 10% з них - у відділеннях інтенсивної терапії", - уточнив він.

З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

Міністр охорони здоров'я зауважив, що висока кількість госпіталізацій пов'язана з тим, що хвороби часто призводять до ускладнень.

"Важко сказати, чи (цей штам грипу, - Ред.) "такий", чи "не такий". Питання в тому, що ГРВІ часто призводять до ускладнень. І, зокрема, до ускладнень у невакцинованих від грипу та від ковіду. Тому ми це зараз і відмічаємо - велику кількість пневмоній, які потребують госпіталізацій та проводження лікування стаціонарно, під наглядом лікаря", - розповів урядовець.

В яких регіонах України хворих найбільше

Станом на сьогодні, за словами Ляшка, епідемічна ситуація в цілому контрольована - на території всієї країни.

"Щодо наявності вільних ліжок в інфекційних, терапевтичних стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії, то я можу сказати, що система охорони здоров'я на даний момент повністю готова та спроможна надавати меддопомогу всім, хто її потребує", - повідомив він.

Міністр розповів, що вчора (20 лютого) було проведено чергову селекторну нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я та центрів контролю профілактики хвороб.

У межах зустрічі Ляшко наголосив, щоб "відбувся відповідний моніторинг і ще раз проїхали подивилися по тих даних, які звітують нам - щодо готовності до реагування і надання меддопомоги".

"Щодо епідситуації, то сьогодні в 16 областях перевищений епідемічний поріг. Це значить, що інтенсивність захворюваності на ГРВІ уже вища, ніж це було за останні середньостатистичні показники останніх років", - пояснив очільник МОЗ.

Найбільше перевищений епідемічний поріг у Хмельницькій області України.

"Але оці 16 областей, вони все одно концентруються більше на захід нашої країни. Ну і Черкаська область в центрі, там теж перевищений епідпоріг. Моніторинг продовжується", - зауважив експерт.

Коли потрібно звертатись до лікаря, щоб не мати ускладнень

Міністр охорони здоров'я нагадав, що людям потрібно серйозно ставитись до свого здоров'я та "розуміти, як розпочинаються ці захворювання".

"Наприклад грип розпочинається з дуже високої температури. Він вкладає на ліжко пацієнта, напевно, в перші 12-24 години - на відміну від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, в яких спочатку починаються респіраторні симптоми, а потім приєднується температура", - пояснив представник уряду.

Він наголосив, що "звертатися до лікаря потрібно, коли температура надто висока - не піддається зниженню лікувальними засобами", а також "коли є велике утруднене дихання".

"Коли з'являються симптоми, нехарактерні для перебігу даної хвороби, - це обов'язкова консультація з лікарем і необхідна потім госпіталізація. Бо часто до вірусних інфекцій приєднується ще й бактеріальна інфекція. Бувають і вірусні, і бактеріальні пневмонії", - розповів Ляшко.

Він зауважив, що особливу увагу на це потрібно звертати людям із хронічними захворюваннями, людям похилого віку, а також дітям (оскільки в них "перебіг хвороби відбувається інакше через те, що відбувається супутня патологія").

"Тому в мене звернення до всіх: ні грип, ні ГРВІ - це не так звані "банальні" інфекції. Не потрібно займатися самолікуванням. Потрібно завжди лікуватися під наглядом і консультацією лікаря. Тому звертайтеся до свого сімейного лікаря і слідуйте його рекомендаціям. І в разі необхідності саме лікар підкаже, чи потрібна вам госпіталізація до стаціонару й проводження лікування вже під наглядом медичних працівників, в умовах шпиталю", - наголосив міністр.

Що робити, якщо за ліки, рентген чи КТ просять заплатити

Насамкінець Ляшко звернувся до всіх тих, хто потрапляє у стаціонар (в лікарню), та їхніх родичів.

"Якщо в лікарні немає лікарських засобів, або відправляють на рентген чи КТ і кажуть, що за неї треба платити, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію МОЗ: 0-800-505-201 або на гарячу лінію НСЗУ: 16-77", - наголосив міністр.

Він пояснив, що МОЗ - через програму медичних гарантій - оплачує всім лікарням відповідні пакети та готовність до реагування на надзвичайні події, в тому числі й епідемічного характеру.

"Ми зобов'язували всі лікарні мати трьохмісячний незнижувальний запас всіх необхідних лікарських засобів. По статистиці, по звітах, лікарні всім забезпечені. Тому якщо ви бачите, що щось не так, як я кажу, повідомляйте про це МОЗ. А ми знайдемо шляхи реагування", - підсумував урядовець.