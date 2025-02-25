Масочный режим и школы в онлайн: в Сумах вводят жесткие ограничения

В Сумской общине ввели ряд противоэпидемических мероприятий. Это связано с ростом уровня заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Решение о введении в Сумской общине противоэпидемических мероприятий приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской ГТО.
Уточняется, что основанием для этого стал доклад начальника управления здравоохранения Елены Чумаченко о состоянии эпидемиологической ситуации в общине.
Согласно обнародованной информации, превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составляет 5%.
Кроме того, на прошлой неделе количество больных среди жителей общины выросло на 25% (по сравнению с предыдущей). Среди них почти половина (1 053 больных) - дети.
Учитывая это, "до нормализации ситуации" на территории Сумской общины утвердили такие противоэпидемические мероприятия:
Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендуют ввести:
В учреждениях здравоохранения нужно:
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.
Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
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