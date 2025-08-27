Маски знову обов'язкові? Де в Україні запровадили нові обмеження через COVID-19
В Україні зростає кількість людей, які хворіють на COVID-19. Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що масковий режим було запроваджено у Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" у Facebook.
Про що просять пацієнтів і відвідувачів лікарні
У комунальному некомерційному підприємстві повідомили, що адміністрація Центральної міської клінічної лікарні запроваджує масковий режим (для всього закладу охорони здоров'я):
- у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювань на COVID-19;
- з метою попередження поширення респіраторних інфекцій у ЦМКЛ.
При цьому пацієнтів та відвідувачів просять:
- обов'язково вдягати маски у приміщеннях лікарні;
- приходити на консультації та обстеження у визначений час - щоб уникати черг і скупчення людей;
- користуватися антисептиком для обробки рук;
- за можливості - дотримуватися соціальної дистанції.
"Дякуємо за розуміння та дотримання правил безпеки", - підсумували в лікарні.
Публікація ЦМКЛ (скриншот: facebook.com/CENTRALCITYCLINICALHOSPITAL)
Ситуація з коронавірусом в Україні: що кажуть медики
Нагадаємо, останнім часом кількість людей, які хворіють на COVID-19 в Україні, зростає у багатьох регіонах.
Одним із кількох домінуючих "варіантів" коронавірусу у світі є Stratus. Згідно з наявними даними, цей рекомбінантний субваріант штаму Omicron демонструє підвищену здатність до поширення.
При цьому в цілому він не призводить до тяжчого перебігу захворювання.
Станом на початок серпня медики підтвердили захворювання на Stratus вже у семи областях України, а також у Києві.
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, у Києві кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19, за місяць збільшилася у понад чотири рази.
Тим часом директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург пояснила, чи можна сказати, що у Києві - "спалах" хвороби, і де спеціалісти радять носити маски.
Дещо згодом в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко поділився, що нинішні показники захворювання на ковід - суттєво нижчі від минулорічних, коли щотижня реєстрували до 15 тисяч хворих.
Попри це у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.
Масковий режим було запроваджено також у деяких медзакладах Рівненської області, де від початку серпня підтвердили майже 500 випадків COVID-19.
Читайте також, чи загрожує українцям нова пандемія через ковід та запровадження карантину по всій країні.