Маск знову серед політичної еліти США: вечеря з Трампом підігріла чутки про нові угоди
Мільйонер Ілон Маск уперше за кілька місяців відвідав Білий дім, де взяв участь у вечері з Дональдом Трампом і кронпринцем Саудівської Аравії. Це підігріло чутки про нові домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТRT World.
Вперше після публічних суперечок з президентом США Дональдом Трампом щодо політики та соціальних мереж, Ілон Маск був запрошений до Білого дому. Він взяв участь у державній вечері на честь кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.
Захід у чорних краватках зібрав політичних лідерів, бізнесменів та відомих громадських діячів. Серед присутніх були віце-президент Джей Ді Венс з дружиною, генеральний директор Apple Тім Кук, міністр оборони Піт Хегсет, державний секретар Марко Рубіо, заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, перша леді Меланія Трамп та спікер Палати представників Майк Джонсон.
До речі, список гостей виходив за рамки політики та бізнесу. Був присутній португальський футболіст Кріштіану Роналду, про що згадав президент, який розповів гостям, що раніше ввечері познайомив спортсмена з Берроном Трампом.
Розпочинаючи свою промову, Трамп сказав: "Ця кімната переповнена найвидатнішими лідерами світу".
Вечірка відзначалася вишуканою церемонією: Трамп зустрів принца на Південній галявині з військовим оркестром, кінною процесією та прольотом винищувача.
Головна мета заходу - підкреслити стратегічне партнерство між США та Саудівською Аравією, зокрема у сфері регіональної безпеки та енергетики.
Присутність Маска серед політичної та бізнес-еліти США вже підігріла чутки про можливі нові домовленості та вплив мільярдера на політичні процеси, особливо у контексті дискусій про технології, енергетику та міжнародні відносини.
Конфлікт Маска і Трампа: що відомо
Публічний конфлікт між Ілоном Маском та Дональдом Трампом тривав кілька місяців цього року і привернув увагу ЗМІ через різкі заяви та обмін критикою у соцмережах.
Мільярдер був впливовим союзником Трампа, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах минулого року.
Суперечка між впливовими особами розгорнулась після того, як Маск розкритикував законопроєкт Трампа - "One Big Beautiful Bill", назвавши його катастрофічним. Пізніше Ілон Маск заявив, що цей законопроект значно збільшить державний борг.
Через даний конфлікт мільярдер припинив свою неофіційну роль у так званому Департаменті ефективності уряду і публічно висловлював незгоду з позицією Трампа.
Після цього кілька місяців Маск не відвідував офіційні заходи в Білому домі.
Трамп навіть погрожував Маску депортацією, звинувативши його в невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.
Пізніше Маска бачили з Трампом на вересневих похоронах консервативного активіста Чарлі Кірка, але на важливі державні заходи він не повертався до вечері з кронпринцем.