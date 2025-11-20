Маск снова среди политической элиты США: ужин с Трампом подогрел слухи о новых сделках
Миллионер Илон Маск впервые за несколько месяцев посетил Белый дом, где принял участие в ужине с Дональдом Трампом и кронпринцем Саудовской Аравии. Это подогрело слухи о новых договоренностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТRT World.
Впервые после публичных споров с президентом США Дональдом Трампом относительно политики и социальных сетей, Илон Маск был приглашен в Белый дом. Он принял участие в государственном ужине в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Мероприятие в черных галстуках собрало политических лидеров, бизнесменов и известных общественных деятелей. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс с женой, генеральный директор Apple Тим Кук, министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, первая леди Мелания Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Кстати,список гостей выходил за рамки политики и бизнеса. Присутствовал португальский футболист Криштиану Роналду, о чем упомянул президент, который рассказал гостям, что ранее вечером познакомил спортсмена с Бэрроном Трампом.
Начиная свою речь, Трамп сказал: "Эта комната переполнена самыми выдающимися лидерами мира".
Вечеринка отмечалась изысканной церемонией: Трамп встретил принца на Южной лужайке с военным оркестром, конной процессией и пролетом истребителя.
Главная цель мероприятия - подчеркнуть стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией, в частности в сфере региональной безопасности и энергетики.
Присутствие Маска среди политической и бизнес-элиты США уже подогрело слухи о возможных новых договоренностях и влиянии миллиардера на политические процессы, особенно в контексте дискуссий о технологиях, энергетике и международных отношениях.
Конфликт Маска и Трампа: что известно
Публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом длился несколько месяцев этого года и привлек внимание СМИ из-за резких заявлений и обмена критикой в соцсетях.
Миллиардер был влиятельным союзником Трампа, потратив почти 300 миллионов долларов на поддержку республиканцев на выборах прошлого года.
Спор между влиятельными лицами развернулся после того, как Маск раскритиковал законопроект Трампа - "One Big Beautiful Bill", назвав его катастрофическим. Позже Илон Маск заявил, что этот законопроект значительно увеличит государственный долг.
Из-за данного конфликта миллиардер прекратил свою неофициальную роль в так называемом Департаменте эффективности правительства и публично выражал несогласие с позицией Трампа.
После этого несколько месяцев Маск не посещал официальные мероприятия в Белом доме.
Трамп даже угрожал Маску депортацией, обвинив его в недовольстве из-за отмены мандата на электромобили.
Позже Маска видели с Трампом на сентябрьских похоронах консервативного активиста Чарли Кирка, но на важные государственные мероприятия он не возвращался до ужина с кронпринцем.