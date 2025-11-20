Маск снова среди политической элиты США: ужин с Трампом подогрел слухи о новых сделках

Миллионер Илон Маск впервые за несколько месяцев посетил Белый дом, где принял участие в ужине с Дональдом Трампом и кронпринцем Саудовской Аравии. Это подогрело слухи о новых договоренностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТRT World.

Впервые после публичных споров с президентом США Дональдом Трампом относительно политики и социальных сетей, Илон Маск был приглашен в Белый дом. Он принял участие в государственном ужине в честь кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Мероприятие в черных галстуках собрало политических лидеров, бизнесменов и известных общественных деятелей. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс с женой, генеральный директор Apple Тим Кук, министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, первая леди Мелания Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Кстати, список гостей выходил за рамки политики и бизнеса. Присутствовал португальский футболист Криштиану Роналду, о чем упомянул президент, который рассказал гостям, что ранее вечером познакомил спортсмена с Бэрроном Трампом.

Начиная свою речь, Трамп сказал: "Эта комната переполнена самыми выдающимися лидерами мира".

Вечеринка отмечалась изысканной церемонией: Трамп встретил принца на Южной лужайке с военным оркестром, конной процессией и пролетом истребителя.

Главная цель мероприятия - подчеркнуть стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией, в частности в сфере региональной безопасности и энергетики.

Присутствие Маска среди политической и бизнес-элиты США уже подогрело слухи о возможных новых договоренностях и влиянии миллиардера на политические процессы, особенно в контексте дискуссий о технологиях, энергетике и международных отношениях.