Маск знову оскандалився, розмірковуючи про ядерний удар Росії по США та Європі

Водночас голова компанії Tesla не забув уточнити, що рівноцінна можливість є й у США та Європи.

"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", - написав він.

Скандали за участю Маска

3 жовтня Ілон Маск написав власну формулу закінчення війни між Україною та Росією. Він пропонував провести ще один референдум та забезпечити водою Крим.

цього ж дня Маск вирішив створити опитування щодо державної належності тимчасово окупованих Росією територій України. При цьому він написав, що перемога України у війні "малоймовірна", оскільки Росія може розпочати "повну мобілізацію" у разі початку бойових дій у районі Криму.

Скандал зі Starlink в Україні

SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У міністерстві оборони США взяли до уваги прохання Маска, не виключивши можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та інтернету.

Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України. При цьому Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.

Тим часом у Мінцифри України заявили, що супутниковий зв'язок Starlink продовжує працювати, попри заяви Маска.