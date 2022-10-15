Маск знову оскандалився, розмірковуючи про ядерний удар Росії по США та Європі

Росія має можливість повністю знищити США і Європу ядерними ракетами менше, ніж за 30 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського мільярдера Ілона Маска в Twitter.
Водночас голова компанії Tesla не забув уточнити, що рівноцінна можливість є й у США та Європи.
"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", - написав він.
SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У міністерстві оборони США взяли до уваги прохання Маска, не виключивши можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та інтернету.
Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України. При цьому Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.
Тим часом у Мінцифри України заявили, що супутниковий зв'язок Starlink продовжує працювати, попри заяви Маска.
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