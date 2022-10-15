Маск снова оскандалился, рассуждая о ядерном ударе России по США и Европе

У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами меньше, чем за 30 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter.
В то же время, Глава компании Tesla не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США и Европы.
"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумно их использовать, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации", - написал он.
SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В министерстве обороны США приняли во внимание просьбу Маска, не исключив возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.
Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины. При этом Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.
Тем временем в Минцифры Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжает работать, несмотря на заявления Маска.
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