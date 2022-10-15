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Маск снова оскандалился, рассуждая о ядерном ударе России по США и Европе

Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами меньше, чем за 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter.

В то же время, Глава компании Tesla не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США и Европы.

"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумно их использовать, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации", - написал он.

Скандалы с участием Маска

  • 3 октября Илон Маск написал собственную формулу окончания войны между Украиной и Россией. Он предложил провести еще один референдум и обеспечить водой Крым.
  • в этот же день Маск решил создать опрос насчет государственной принадлежности временно оккупированных Россией территорий Украины. При этом он написал, что победа Украины в войне "маловероятна", поскольку Россия может начать "полную мобилизацию" в случае начала боевых действий в районе Крыма.

Скандал со Starlink в Украине

SpaceX обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В министерстве обороны США приняли во внимание просьбу Маска, не исключив возможности сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.

Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины. При этом Маск заявил, что Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink.

Тем временем в Минцифры Украины заявили, что спутниковая связь Starlink продолжает работать, несмотря на заявления Маска.

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Илон Маск