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Росія може "вбити" супутниковий зв'язок Starlink в Україні, - Маск

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Субота 15 жовтня 2022 10:18
Росія може "вбити" супутниковий зв'язок Starlink в Україні, - Маск Фото: засновник SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска у Twitter.

"Велика різниця між зв'язком світу і зв'язком фронту. Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - решта мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси на оборону. Але навіть у цьому випадку Starlink все ще може померти", - написав Маск.

Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 млн доларів за один місяць.

"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писала про те, що SpaceX звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що він більше не планує безкоштовно фінансувати послуги Starlink для України.

Тим часом у Мінцифри України заявили, що супутниковий зв'язок Starlink продовжують працювати, незважаючи на заяви "Маска".

Що відомо про новий скандал, пов'язаний з Маском, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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